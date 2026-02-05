В Жигулевске пьяный воришка похитил шоколад на 2500 рублей и съел его

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В полицию Жигулевска обратился представитель сетевого магазина, который сообщил, что неизвестный тайно похитил с прилавка кондитерские изделия общей стоимостью свыше 2500 рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области