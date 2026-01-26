Самарские полицейские начали проверку из-за избиения на Пугачевском тракте

В Самаре сотрудники полиции ведут проверку из-за конфликта на Пугачевском тракте. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ранее в соцсетях появились сообщения об инциденте, произошедшем 24 января около второго подъезда дома № 12. По словам очевидцев, несколько, предположительно, мигрантов жестоко избили молодого человека. Нападавшие якобы также выкрикивали, что имеют связи среди правоохранителей и не понесут никакого наказания. Кроме того, в соцсетях рассказывают, что двоих мужчин забрали в отдел полиции, но потом отпустили.