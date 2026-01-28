Полиция Тольятти задержала мужчину, объявленного в федеральный розыск за кражу

В Тольятти патрульные задержали злоумышленника, который скрылся от полицейских Ульяновской области и находился в федеральном розыске, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

На ул. Автостроителей в Тольятти полицейские обратили внимание на мужчину, который увидев их, заметно занервничал и резко свернул на соседнюю улицу. При этом прохожий внешне был схож с одним из злоумышленников, находящихся в федеральном розыске. После непродолжительной погони сотрудники ППСП задержали мужчину и доставили в отдел полиции для установления личности.

Выяснилось, что ранее не судимому 39-летнему безработному следователи Ульяновской области предъявили обвинение в совершении кражи.

"Тольяттинские полицейские проверили его на причастность к совершению преступлений на территории региона, связались с инициаторами розыска и передали им задержанного", - отмечается в сообщении.