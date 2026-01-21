Полиция задержала тольяттинца, который унес из магазина продукты и алкоголь на 80 тыс. рублей

В полицию Автозаводского района Тольятти обратился представитель сетевого магазина, который сообщил, что неизвестный ночью отжал входную дверь, проник в помещение и похитил с прилавка продукты, бытовую химию и алкоголь на 80 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители по камерам смогли вычислить подозреваемого и распространили ориентировку с его описанием, а чуть позже мужчину задержали.

В ходе опроса задержанный вину в совершении противоправного деяния признал, раскаялся и выразил готовность сотрудничать со следствием. На вопросы полицейских мужчина ответил, что похищенные товары использовал по собственному усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по статье Кража".