В Самаре в отношении шести женщин возбуждены дела за аферы с маткапиталом

В Самаре в отношении шести местных жительниц возбуждено несколько уголовных дел по подозрению в совершении мошенничества при получении материнского капитала (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По данным следствия, в период с 2019 г. по 2025 г. фигурантки предоставили в пенсионный фонд заведомо ложные документы о рождении восьми детей, в результате чего незаконно получили сертификаты на маткапитал на общую сумму более 4,2 млн рублей.

В настоящее время по уголовному делу следователем СК России выполняются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на сбор доказательственной базы, а также на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.