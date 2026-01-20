16+
Преступления Происшествия

На жительницу Тольятти возбудили 17 уголовных дел за хранение наркотиков

ТОЛЬЯТТИ. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Полиция Автозаводского района Тольятти получила информацию, что 51-летняя тольяттинка, ранее судимая за хранение наркотиков, возможно, причастна к продаже запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители задержали женщину. При понятых у нее нашли сверток с порошком, а в ее телефоне — места тайников-закладок, в которых также изъяли 16 подобных свертков.

Тольяттинка пояснила, что в свертках находятся наркотики, которые она купила в интернете с целью дальнейшей продажи путем закладок на территории города.

Результаты экспертизы показали, что злоумышленница приготовила к сбыту мефедрон общей массой около 11,5 граммов.

В отношении задержанной возбуждено 17 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере).

Подозреваемой по ходатайству органа следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

