Мошенники уговорили тольяттинца перевести на "безопасный" счет более 1 млн рублей

В Тольятти 55-летнй местный житель стал жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Обратившийся к полицейским мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Псевдо-сотрудник начал рассказывать о том, что деньгами тольяттинца пытаются завладеть злоумышленники и для предотвращения мошеннических действий, нужно перевести все сбережения на безопасный счет. Переживая за свои накопления, мужчина согласился на предложение и перевел более 1 млн рублей. Позже, как рассказал заявитель, он решил связаться с банком, куда якобы были направлены деньги, однако ни о каком поступлении сотрудники банковского сектора не знают и заверили собеседника о том, что его обманули мошенники.

Обманутый мужчина незамедлительно обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

