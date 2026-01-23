Бастрыкин заинтересовался ситуацией в Сызрани, где жители одного из домов с 6 января живут без отопления

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по информации о нарушении жилищных прав граждан в Самарской области, передает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.

По информации из соцсетей, 6 января в многоквартирном жилом доме в Сызрани произошла коммунальная авария, в результате чего была нарушена подача тепла в дом. До настоящего времени отопление в доме отсутствует.

Следственные органы СКР по Самарской области по данному факту возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности".

"В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям либо бездействию руководства управляющей компании, оказывающей услуги по содержанию многоквартирного дома", — отмечается в сообщении.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Самарской области Павлу Олейнику представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.