В Тольятти конфликте на дороге привел к смерти пешехода

Прокуратура Комсомольского района Тольятти утвердила обвинение 61-летнему местному жителю, которому вменяют нанесение тяжких травм, повлекших по неосторожности смерть.

По версии следствия, в июне 2025 г. в пос. Федоровка мужчина ехал на Mazda СХ7 и поссорился с пешеходом. Тот был недоволен, что иномарка слишком быстро двигалась по жилой зоне. Пешеход подошел к машине и взялся рукой за водительскую дверь, окно которой было полностью открыто. В этот момент автомобилист резко увеличил скорость, а потерпевший упал и получил серьезные травмы. Позже мужчина скончался в больнице.

Уголовное дело направят в Комсомольский районный суд Тольятти.