Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за ветхого дома в Самаре

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за нарушения прав жильцов аварийного дома в Самаре.

В Информационный центр СК России обратились жильцы одного из самарских многоквартирных домов. Двухэтажное здание 1903 года постройки находится в плачевном состоянии: напольные перекрытия частично прогнили и разрушаются, нет горячего водоснабжения и центрального отопления, в жилых помещениях не соблюдается температурный режим. При этом до сих пор дом не признали аварийным. Многочисленные обращения жильцов не принесли результатов.

В СУ СК России по Самарской области организована процессуальная проверка.