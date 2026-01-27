Житель Самарской области планировал самостоятельно употребить 3,5 кг конопли

В Похвистневском районе Самарской области правоохранители задержали 40-летнего безработного местного жителя с наркотиками. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Правоохранители, получившие оперативную информацию о мужчине, пришли к нему домой и обнаружили два мешка с сушеной коноплей. Общий вес изъятой марихуаны составил более 3,5 кг.

Задержанный заявил, что все это он заготовил осенью из дикорастущей конопли исключительно для собственного употребления.