Самарец перевел лжеброкеру 2 млн рублей

В полицию Самары поступило заявление от 55-летнего местного жителя о мошенничестве. Ранее мужчине позвонили с заманчивым предложением — увеличить свой доход на бирже, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Самарец не проверил легитимность "брокерской фирмы" и, следуя инструкции злоумышленника, перевел на предложенный счет 2 млн рублей. Спустя время вывести свои сбережения мужчина уже не смог, так же как и связаться с "брокером". Пострадавший обратился за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.