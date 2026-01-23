В Самаре арестовали предполагаемого заказчика убийства боксера Еремеева в 2015 году

Сотрудники СУ СКР по Самарской области предъявили обвинение 55-летнему местному жителю по ч. 3 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства по найму).
По версии следствия, в период с ноября 2014 года по январь 2015 года мужчина обратился к знакомому с просьбой подыскать исполнителя убийства. Сумма вознаграждения составляла 1 млн рублей.
"Заказывали" тогда заместителя атамана Самарского окружного казачьего общества, с которым были неприязненные отношения. Знакомый заказчика согласился.
"По версии следствия, он подыскал пособников и исполнителя. Совместно с сообщниками они разработали план убийства, выследили потерпевшего, после чего 26 января исполнитель, дождавшись потерпевшего около его дома, совершил не менее трех прицельных выстрелов в голову и тело. От полученных повреждений мужчина скончался на месте", — рассказали в СУ СКР по Самарской области.
Как отмечают следователи, в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет сотрудники СК при содействии МВД провели комплекс дополнительных оперативно-розыскных мероприятий и вышли на предполагаемого заказчика убийства. Сейчас его арестовали.
По данным Волга Ньюс, речь идёт об убийстве боксера Андрея Еремеева, а задержан некто Андрей Кузнецов.
Напомним, тело 42-летнего боксера Андрея Еремеева с огнестрельными ранениями было обнаружено 26 января 2015 г. у дома на ул. Солнечной в Промышленном районе Самары.
Уже через несколько дней был задержан предполагаемый исполнитель убийства — 37-летний Михаил Полатбеков. В начале февраля 2015 г. правоохранители вышли на двух предполагаемых пособников киллера: 37-летнего Юрия Сабаева и 49-летнего Андрея Перегудова. Позже был найден третий подозреваемый в пособничестве в убийстве — 45-летний Андрей Лукьянов. Они получили сроки лишения свободы от 10 до 15 лет.
Последние комментарии
