16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре арестовали предполагаемого заказчика убийства боксера Еремеева в 2015 году В Тольятти конфликт на дороге привел к смерти пешехода В Самаре в третий раз будут судить бывшего замминистра здравоохранения региона Майрамукаева Бастрыкин заинтересовался ситуацией в Сызрани, где жители одного из домов с 6 января живут без отопления В Красноармейском районе женщина перевела мошенникам 500 тыс. рублей за "полис ОМС"

Преступления Происшествия

В Самаре арестовали предполагаемого заказчика убийства боксера Еремеева в 2015 году

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 92
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудники СУ СКР по Самарской области предъявили обвинение 55-летнему местному жителю по ч. 3 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства по найму).

Фото: СУ СК по Самарской области

По версии следствия, в период с ноября 2014 года по январь 2015 года мужчина обратился к знакомому с просьбой подыскать исполнителя убийства. Сумма вознаграждения составляла 1 млн рублей.

"Заказывали" тогда заместителя атамана Самарского окружного казачьего общества, с которым были неприязненные отношения. Знакомый заказчика согласился. 

"По версии следствия, он подыскал пособников и исполнителя. Совместно с сообщниками они разработали план убийства, выследили потерпевшего, после чего 26 января исполнитель, дождавшись потерпевшего около его дома, совершил не менее трех прицельных выстрелов в голову и тело. От полученных повреждений мужчина скончался на месте", — рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Как отмечают следователи, в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет сотрудники СК при содействии МВД провели комплекс дополнительных оперативно-розыскных мероприятий и вышли на предполагаемого заказчика убийства. Сейчас его арестовали. 

По данным Волга Ньюс, речь идёт об убийстве боксера Андрея Еремеева, а задержан некто Андрей Кузнецов.

Напомним, тело 42-летнего боксера Андрея Еремеева с огнестрельными ранениями было обнаружено 26 января 2015 г. у дома на ул. Солнечной в Промышленном районе Самары.

Уже через несколько дней был задержан предполагаемый исполнитель убийства — 37-летний Михаил Полатбеков. В начале февраля 2015 г. правоохранители вышли на двух предполагаемых пособников киллера: 37-летнего Юрия Сабаева и 49-летнего Андрея Перегудова. Позже был найден третий подозреваемый в пособничестве в убийстве — 45-летний Андрей Лукьянов. Они получили сроки лишения свободы от 10 до 15 лет.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26 В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1