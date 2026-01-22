Судимый житель Жигулевска угрожал убить новую знакомую и попал под два уголовных дела

В Жигулевске полицейские расследуют уголовное дело в отношении ранее судимого 36-летнего местного жителя. Его обвиняют в причинении вреда здоровью и угрозе жизни, передает ГУ МВД по Самарской области.

В полицию Жигулевска позвонили из больницы и сообщили, что к ним госпитализирована 44-летняя женщина. Она получила травмы неделю назад в бытовом конфликте.

Полицейским пострадавшая сообщила, что мужчина, с которым она познакомилась на улице и встречалась в течение 7 дней, выпил и начал конфликтовать: ударил ее по лицу и угрожал убийством, держа в руках веревку и предмет, похожий на нож. Когда вспышка ярости у него прошла, женщина смогла уйти домой. Через неделю, понимая, что самостоятельно с болью в челюсти не справится, она обратилась в больницу, где врачи настояли на оперативном лечении.

Правоохранители приняли от пострадавшей заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности местного жителя.

Ранее неоднократно судимого за преступления против жизни и здоровья граждан злоумышленника задержали по адресу, указанному потерпевшей, и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Тот признал вину и раскаялся. Возбуждены два уголовных дела по статьям 112 УК РФ, ст. 119 УК РФ.