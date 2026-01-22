16+
Преступления Происшествия

Судимый житель Жигулевска угрожал убить новую знакомую и попал под два уголовных дела

ЖИГУЛЕВСК. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Жигулевске полицейские расследуют уголовное дело в отношении ранее судимого 36-летнего местного жителя. Его обвиняют в причинении вреда здоровью и угрозе жизни, передает ГУ МВД по Самарской области.

В полицию Жигулевска позвонили из больницы и сообщили, что к ним госпитализирована 44-летняя женщина. Она получила травмы неделю назад в бытовом конфликте.

Полицейским пострадавшая сообщила, что мужчина, с которым она познакомилась на улице и встречалась в течение 7 дней, выпил и начал конфликтовать: ударил ее по лицу и угрожал убийством, держа в руках веревку и предмет, похожий на нож. Когда вспышка ярости у него прошла, женщина смогла уйти домой. Через неделю, понимая, что самостоятельно с болью в челюсти не справится, она обратилась в больницу, где врачи настояли на оперативном лечении.

Правоохранители приняли от пострадавшей заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности местного жителя.

Ранее неоднократно судимого за преступления против жизни и здоровья граждан злоумышленника задержали по адресу, указанному потерпевшей, и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Тот признал вину и раскаялся. Возбуждены два уголовных дела по статьям 112 УК РФ, ст. 119 УК РФ.

Последние комментарии

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26 В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

