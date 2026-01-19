Молодой самарец перевел мошенникам 1,25 млн рублей

В Самаре 22-летний молодой человек ста жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Потерпевшему поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником силовых структур. Он сообщил мужчине, что его средства, хранящиеся на счете, используются для финансирования вооруженных сил одного из сопредельных государств и что теперь ему грозит уголовная ответственность. Чтобы заблокировать незаконные переводы и избежать скамьи подсудимых все деньги надо перевести на указанный им счет.

Испугавшись и поверив мошеннику, самарец перевел на указанный счет порядка 1,25 млн руб. после чего аферист перестал выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.