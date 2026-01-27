Ужасающее состояние общежития в Самаре привело к уголовному делу

В Самаре по поручению руководителя регионального СУ СК возбудили уголовное дело из-за аварийного состояния жилого дома.

Ранее в соцсетях появились сообщения о неудовлетворительном состоянии здания общежития в Ново-Молодежном переулке. Дом разрушается, и в нем невозможно жить.

Дело возбудили по факту того, что управляющая компания оказывает услуги, не отвечающие требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Сейчас решается вопрос о предоставлении людям временного жилья.