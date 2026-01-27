В школе с. Кармало-Аделяково провели торжественный урок Мужества

В преддверии 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в школе с. Кармало-Аделяково Сергиевского района состоялся торжественный урок Мужества.

Урок был организован при активном содействии Ассоциации ветеранов специальной военной операции в рамках программы патриотического воспитания школьников. Его главными героями стали защитники отечества разных поколений, чьи судьбы олицетворяют непрерывную нить мужества и верности долгу.

Перед учащимися выступили настоящие герои нашего времени: Максим Баранович, участник второго потока "Школы Героев" (программа реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской "Время героев"); Павел Веткин, кавалер ордена Мужества; Сергей Попов, ветеран ополчения Донбасса, награжденный Крестом добровольца Донбасса с мечами; Дмитрий Барышев, отмеченный медалью "За отвагу".

Гости поделились с ребятами правдивыми историями о военной службе, рассказали о ценности товарищества и взаимовыручки в экстремальных условиях. Школьники с интересом рассматривали современную экипировку солдата, специальное снаряжение и задавали вопросы о том, что значит в XXI веке быть защитником родины.

Ключевой темой встречи стала историческая параллель между несгибаемой стойкостью ленинградцев в годы Великой Отечественной войны и мужеством современных воинов. Ветераны СВО на конкретных примерах показали, что такие ценности, как самопожертвование, отвага и любовь к отечеству, не имеют срока давности и передаются из поколения в поколение.

"Этот урок Мужества — не просто памятное мероприятие. Это возможность для наших детей увидеть и понять, что герои живут среди нас, что традиции защиты родины живы и крепки. Мы благодарны гостям за их искренность и готовность делиться самым сокровенным — правдой о службе", — отметила советник директора по воспитанию Марина Корнеева.

Мероприятие позволило ученикам не только услышать рассказы о героизме, но и пообщаться с теми, кто сегодня продолжает славные традиции защитников России.