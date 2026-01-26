16+
Общество

МФЦ Самарской области активно используют возможности национального мессенджера MAX

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Многофункциональные центры Самарской области активно используют возможности национального мессенджера MAX. Цель интеграции — повысить доступность и качество государственных услуг для граждан.

Для удобства пользователей создан специальный чат-бот МФЦ Самарская область. Заявители могут: отслеживать статус своих обращений, легко записываться на прием и отменять его удалённо, получать оперативную информацию о режимах работы центров.

Помимо этого, на платформе функционирует канал МФЦ Самарской области. В нем пользователи найдут актуальные новости о деятельности МФЦ, полезные статьи и рекомендации, посвящённые вопросам госуслуг.

Специалисты МФЦ, при необходимости, оказывают персональную поддержку каждому пользователю, помогают установить и освоить чат-бот в мессенджере MAX, показывая эффективные способы его использования.

"Наша задача — сделать взаимодействие граждан с госорганами простым и эффективным. С появлением MAX мы получили мощный инструмент, который значительно упростил доступ граждан к необходимым услугам и сделал наше взаимодействие более удобным и оперативным. Чат-бот и канал сделали процесс получения информации и записи на приём простым и понятным даже для тех, кто раньше редко пользовался цифровыми инструментами. Будущее МФЦ тесно связано именно с такими высокотехнологичными решениями, которые обеспечивают максимальный комфорт и удобство", — подчеркнул директор Уполномоченного МФЦ Самарской области Павел Синев.

MAX — национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов, сочетающая стандартные функции общения с современными технологиями: качественные видеозвонки, специализированные мини-приложения и интеллектуальные чат-боты.

