Камеры будут фиксировать новые типы нарушений ПДД в Самарской области

В Самарской области к 2030 г. количество камер, фиксирующих нарушения правил дорожного движения, должно увеличиться с нынешних 1766 до 2500. При этом их функционал значительно расширится. Такие планы озвучил врио министра транспорта и автомобильных дорог Артур Абдрашитов в понедельник, 26 января, на оперативном совещании облправительства.

"По итогам анализа ситуации на дорогах региона в 2025 году на конец 2026 года Министерство планирует довести общую группировку камер до 1857 единиц. В настоящее время соответствующие контракты заключены, они являются у нас переходящими. Это позволит повысить безопасность на участках с высокой концентрацией транспортных потоков, особенно на оживленных перекрестках и зонах с плотной застройкой", — сообщил глава минтранса.

скриншот с презентации

По его словам министерством параллельно прорабатывается вопрос увеличения перечня фиксаций видов административных правонарушений.

"Ко второму кварталу двадцать седьмого года планируется увеличить до 35 типов фиксации нарушений правил дорожного движения. К существующим 24 будут дополнительно добавлены такие нарушения: это движение грузовых автомобилей, нарушение правил остановки транспортных средств во втором ряду и выезд на занятый перекресток", — анонсировал Артур Абдрашитов.

Кроме того, пропорции по камерам будут меняться в пользу комплексов контроля перекрестков.