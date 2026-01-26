16+
Общество

Камеры будут фиксировать новые типы нарушений ПДД в Самарской области

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области к 2030 г. количество камер, фиксирующих нарушения правил дорожного движения, должно увеличиться с нынешних 1766 до 2500. При этом их функционал значительно расширится. Такие планы озвучил врио министра транспорта и автомобильных дорог Артур Абдрашитов в понедельник, 26 января, на оперативном совещании облправительства.

"По итогам анализа ситуации на дорогах региона в 2025 году на конец 2026 года Министерство планирует довести общую группировку камер до 1857 единиц. В настоящее время соответствующие контракты заключены, они являются у нас переходящими. Это позволит повысить безопасность на участках с высокой концентрацией транспортных потоков, особенно на оживленных перекрестках и зонах с плотной застройкой", — сообщил глава минтранса.

По его словам министерством параллельно прорабатывается вопрос увеличения перечня фиксаций видов административных правонарушений.

"Ко второму кварталу двадцать седьмого года планируется увеличить до 35 типов фиксации нарушений правил дорожного движения. К существующим 24 будут дополнительно добавлены такие нарушения: это движение грузовых автомобилей, нарушение правил остановки транспортных средств во втором ряду и выезд на занятый перекресток", — анонсировал Артур Абдрашитов.

Кроме того, пропорции по камерам будут меняться в пользу комплексов контроля перекрестков.

