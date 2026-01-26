"Серебряный Лучник" в Самаре собрал рекордное число заявок

Завершился сбор проектов регионального этапа Национальной премии в области коммуникаций "Серебряный Лучник — Самара". В десяти номинациях премии приняло участие 69 проектов. Это рекордное количество работ за шестнадцатилетнюю историю самарского "Лучника".

Разнообразен состав участников премии: общественные и культурные организации, благотворительные фонды, средства массовой информации, вузы, коммерческие структуры. Важно, что все они не просто придумали проект, но и реализовали его в интересах жителей Самарской области.

Большое количество проектов представлено в таких номинациях, как "Культурные коммуникации, коммуникации в сфере образования и просвещения" и "Коммуникации в сфере продвижения государственных и общественных программ". Высокую активность продемонстрировали будущие специалисты отрасли коммуникаций. Борьба за победу в номинации "Лучший студенческий проект" развернётся между авторскими коллективами из Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики и Самарского университета им. Королёва.

Рекордному числу проектов "Лучник" 2025 года обязан номинации "Земля открытий", которая впервые появилась в конкурсной программе год назад. Проекты, представленные здесь, — авторское высказывание о регионе, его культуре, природе, традициях в востребованном сегодня видеоформате.

К оценке конкурсных работ уже приступили эксперты премии. Имена победителей будут названы на торжественной церемонии, которая по традиции пройдёт в студии ГТРК "Самара".

Исполнительная дирекция премии "Серебряный Лучник — Самара" — агентство коммуникаций "ПРАТОН". Информационные партнёры — ГТРК "Самара", медиаагентство "Самара 450", газета "Коммерсантъ", информационный портал "Волга Ньюс", ГК "Выбери Радио".