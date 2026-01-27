16+
Общество

13 населенных пунктов Самарской области обеспечили доступом к интернету

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В 2025 г. в Самарской области ввели в эксплуатацию 13 базовых станций стандарта 4G/LTE по федеральной программе устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Доступ к мобильному интернету и голосовой связи получили более 4 тыс. жителей малых населенных пунктов губернии.

Мероприятия реализовывались компанией "Ростелеком", для подключения оборудования к сети компания построила свыше 30 км волоконно-оптических линий.

"Проект УЦН 2.0 постепенно закрывает белые пятна на цифровой карте региона. Там, где еще недавно связь была нестабильной или ее не было совсем, теперь формируется полноценная цифровая среда. С появлением каждой базовой станции жители получают все больше возможностей для общения, работы, учебы и пользования сервисами, которые делают повседневную жизнь проще и комфортнее", — подчеркнул Сергей Одобеску, врио министра цифрового развития и связи Самарской области.

Программа УЦН 2.0 охватывает населенные пункты, где проживают от 100 до 500 человек. Адресная программа формируется с учетом мнения жителей региона, которые голосуют за свои населенные пункты на портале "Госуслуги".

"Для жителей большинства этих населенных пунктов запуск базовых станций — значимое событие. Впервые у них появился скоростной интернет. Подчеркну: речь идет не об улучшении качества связи, а самой возможности быть на связи. Устранение цифрового неравенства — это не про технологии ради технологий, а про равные условия жизни, независимо от того, где человек живет", — отметил Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком".

"Для нашей семьи появление мобильной связи изменило многое. Внуки учатся онлайн, общаются с друзьями в социальных сетях и смотрят образовательные программы. Они уже не стремятся в город. Интернет стал частью нашей жизни", — рассказала Елена Сафронова, жительница с. Кротовка Челно-Вершинского района.

"Ростелеком" реализует проект УЦН 2.0 с апреля 2021 г. по соглашению с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. За четыре года доступ к мобильной связи получили более 35 тыс. жителей 143 малых населенных пунктов Самарской области. Для подключения к интернету сел и деревень "Ростелеком" построил на территории губернии около 500 км оптики.

