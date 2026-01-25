16+
Общество

С 26 января изменится расписание утренних рейсов на переправе через Волгу

САМАРА. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С 26 января первый утренний рейс переправы "Самара — Рождествено" будет отправляться в 7:00, сообщили в региональном минтрансе.

Фото: Ирина Бабичева

"С завтрашнего дня для удобства пассажиров первый рейс судна на воздушной подушке из Самары в село Рождествено будет отправляться на час раньше", - отмечается в сообщении.

Актуальный график работы зимней переправы:

  • отправление судов в течение дня происходит по мере их наполнения. Последний вечерний рейс из Рождествено — в 19:00;
  • место отправления из Самары — на Ленинградском спуске;
  • покупка билетов осуществляется в здании Речного вокзала.

"Работа переправы осуществляется с учетом ледовой обстановки на акватории Волги. Просим пассажиров следить за актуальной информацией на официальных ресурсах министерства и Самарского речного пассажирского предприятия", - сообщили в минтрансе.

На линии продолжает работу второй перевозчик — ООО "КП Проран", суда отправляются с площадки у спуска по улице Комсомольской.

