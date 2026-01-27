В Жигулевске получены разрешения на ввод в эксплуатацию двух новых котельных

В Жигулевске официально получены разрешения на ввод в эксплуатацию двух новых модульных котельных — № 13А и № 25, сообщает министерство энергетики и ЖКХ Самарской области.
Котельная № 13А расположена на ул. Морквашинской. Ее мощность 71 МВт. Обслуживает 161 объект:
- МКД;
- три школы и колледж;
- пять детсадов;
- два медучреждения;
- спортивный комплекс.
Теплоисточник — часть проекта по строительству 3-х модульных котельных (взамен выработавших свой ресурс), с которым Самарская область ранее обратилась в Фонд национального благосостояния (ФНБ) и получила средства на его реализацию. В августе 2025 г. запущена котельная № 14А, которая обеспечивает теплом 22 МКД микрорайона В-3. В сентябре 2024 г. — котельная № 22 на 19 МВт на ул. Магистральная. Дает тепло на 165 МКД и 9 соцобъектов.
В общем реализации трех объектов улучшила качество услуг теплоснабжения для 22,4 тыс. человек.
Котельная № 25 мощностью 25 МВт на ул. Гидростроителей. Обеспечивает теплом 71 объект, включая социально-значимые учреждения.
Котельная № 25 реконструирована по госпрограмме Самарской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности".
