16+
ЖКХ и благоустройство

700 жителей Самарской области стали победителями акции "В Новый год — без долгов!"

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" подвёл итоги традиционной акции "В Новый год — без долгов!" для клиентов — физических лиц. Генератор случайных чисел выбрал 700 счастливчиков из числа жителей региона, выполнивших условия акции. Они увидят кешбэк в размере 1000 рублей в квитанциях за февраль.

Акция "В Новый год — без долгов!" проводилась в Самарской области с 1 ноября до 31 декабря 2025 года. Стать её участником мог любой житель региона, являющийся клиентом энергокомпании. Достаточно было в период проведения мероприятия оплатить задолженность и текущее начисление за отопление, горячее водоснабжение (для жителей Автозаводского района Тольятти — ещё холодное водоснабжение и водоотведение), а также внести рекомендованный платёж за декабрь. Обязательным условием было отсутствие задолженности перед "ЭнергосбыТ Плюс". В общей сложности в новогодней акции приняли участие свыше 65 тыс. жителей Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани.

"Поздравляю победителей ежегодной акции и благодарю всех участников за ответственное отношение к оплате коммунальных ресурсов", — отметил директор Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.

Список лицевых счетов победителей размещён на официальном сайте энергокомпании.

