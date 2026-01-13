Стало известно, насколько вырастут тарифы ЖКХ в Самарской области в 2026 году

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал указ об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера платы за коммунальные услуги в муниципалитетах на 2026 год. Выходить за его пределы будет запрещено.

Напомним, тарифы ЖКХ в 2026 году индексируют дважды. С января их увеличили в связи с повышением налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22%. Предельный индекс изменения платы за коммунальные услуги для всех муниципалитетов установили на уровне 1,7%.

Еще одно увеличение тарифов ЖКХ произойдет с 1 октября. Для большинства муниципалитетов предельный индекс составит 13,4%.

"Значение среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги составит 9,4%", - поясняется в указе.

Для Новокуйбышевска, Самары и Тольятти предельный индекс больше - 13,5%, 14,1% и 18,6%, соответственно. Это связано с особенностями расчета тарифов на отопление, так как данные города перешли на модель альтернативной котельной.

Из указа следует, что предельные индексы в ценовых зонах теплоснабжения определены исходя из предельных уровней цены на тепловую энергию, а реальные значения составят до 13,4%, так как сформируются они исходя из цен на отопление, предъявляемых потребителям. Тарифы на тепло для населения устанавливают в соответствии с соглашениями, заключенными между органами местного самоуправления и едиными теплоснабжающими организациями.

