ЖКХ и благоустройство Общество

Стало известно, насколько вырастут тарифы ЖКХ в Самарской области в 2026 году

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал указ об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера платы за коммунальные услуги в муниципалитетах на 2026 год. Выходить за его пределы будет запрещено.

Фото: Юлия Зиганшина

Напомним, тарифы ЖКХ в 2026 году индексируют дважды. С января их увеличили в связи с повышением налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22%. Предельный индекс изменения платы за коммунальные услуги для всех муниципалитетов установили на уровне 1,7%.

Еще одно увеличение тарифов ЖКХ произойдет с 1 октября. Для большинства муниципалитетов предельный индекс составит 13,4%.

"Значение среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги составит 9,4%", - поясняется в указе.

Для Новокуйбышевска, Самары и Тольятти предельный индекс больше - 13,5%, 14,1% и 18,6%, соответственно. Это связано с особенностями расчета тарифов на отопление, так как данные города перешли на модель альтернативной котельной.

Метод альткотельной предусматривает переход от госрегулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установке только предельного (максимального) уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя. При этом предельная цена определяется не исходя из затрат поставщиков, а исходя из стоимости поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника "тепла", работающего на основе лучших доступных технологий (цена "альтернативной котельной").

Из указа следует, что предельные индексы в ценовых зонах теплоснабжения определены исходя из предельных уровней цены на тепловую энергию, а реальные значения составят до 13,4%, так как сформируются они исходя из цен на отопление, предъявляемых потребителям. Тарифы на тепло для населения устанавливают в соответствии с соглашениями, заключенными между органами местного самоуправления и едиными теплоснабжающими организациями.

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Viktor Danko 01 апреля 2025 18:44 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

