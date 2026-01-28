В Самаре появятся новая аллея и сквер

Власти Самары собираются присвоить наименования нескольким элементам улично-дорожной сети. Проект постановления об том опубликовали на сайте мэрии.

В документе указано, что территорию от улицы Невской до улицы Первомайской назовут Аллеей проектировщиков. Судя по всему, связано это с соседством главным корпусом Самарского государственного технического университета.

Фото: nspd.gov.ru

Сквер около в районе дома № 377 по улице Ново-Садовой и жилого комплекса "Фаворит" на проспекте Кирова (построен на территории бывшего ипподрома) назовут в честь гвардии лейтенанта Щербакова — Героя Советского союза.

Фото: nspd.gov.ru

Также мэрия решила переименовать сквер Николая Кириленко в "Яблонька сквер". Он находится между домами № 81 и 87 на улице Георгия Димитрова.