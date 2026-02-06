16+
В 2025 году к сетям "Т Плюс" подключились 36 новых объектов в Самарской области

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В прошлом году специалисты "Т Плюс" подключили к сетям централизованного теплоснабжения 36 новых объектов Самарской области. Среди них физкультурно-оздоровительный комплекс в Тольятти, детская поликлиника в Самаре и здание театра-студии "Грань" в Новокуйбышевске.

Одним из крупнейших подключенных объектов стал многоэтажный жилой дом в Октябрьском районе Самары. Его максимальная нагрузка достигает 4 Гкал/час, что сопоставимо с потреблением тепла 16-ю пятиэтажными панельными домами.

Для подключения общеобразовательной школы в 14А квартале Автозаводского района Тольятти энергетики смонтировали около 230 метров сетей водоснабжения и водоотведения. В общей сложности для вновь подключенных зданий специалисты "Т Плюс" проложили восемь километров новых коммуникаций — теплотрасс, а также сетей горячего и холодного водоснабжения.

Подать заявку на подключение можно онлайн: https://teplo.tplusgroup.ru.

