За качеством уборки снега в Самарской области будет следить ИИ

В Самарской области внедряют систему автоматизированного мониторинга качества зимнего содержания территорий. Об этом в понедельник, 22 декабря, на оперативном совещании правительства сообщил врио руководителя Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Георгий Степанян.

По его словам, с первой рабочей недели января в регионе начнут работать специализированные комплексы с камерами на автомобилях. Они будут фиксировать нарушения на территориях, где уборка снега не проводится в установленные сроки.

"Привязали туда искусственный интеллект. Он будет выявлять дефекты в виде неубранного снег и автоматически направлять данные в ГИС "Электронное ЖКХ", фактически — непосредственно в управляющую организацию", — рассказал Георгий Степанян.

Подобные комплексы уже работают в других городах страны. Например, в Уфе они способны фиксировать различные нарушения в сфере благоустройства. Почитайте подробности.