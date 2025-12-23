Лучшие специалисты "Т Плюс" получили награды в День энергетика

В профессиональный праздник — День энергетика — лучшие работники Самарского филиала ПАО "Т Плюс" отмечены отраслевыми, муниципальными и корпоративными наградами. Большая их часть была вручена на торжественном мероприятии, в котором приняли участие председатель Самарской губернской Думы Геннадий Котельников, врио министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Виталий Брижань, глава Самары Иван Носков, заместитель председателя Думы городского округа Самары Марат Габдрахманов и директор Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Марат Феткуллов.

Они вручили награды губернатора Самарской области, благодарности Губернской думы и благодарственные письма Думы городского округа Самары, министерства энергетики РФ, а также почётные грамоты от главы Самары. Кроме того, ряд сотрудников "Т Плюс" отмечен за активное участие в подготовке и проведении 13-го международного форума "Россия — спортивная держава".

В частности, почётной грамоты губернатора Самарской области удостоены начальник Центральной отопительной котельной Виталий Афанасьев и технический директор — главный инженер Тольяттинской ТЭЦ Вадим Николаев. Благодарности Самарской Губернской думы удостоены начальник отдела документооборота административно-хозяйственного управления Наталья Шульц и начальник района тепловых сетей № 4 "Предприятия тепловых сетей" Алексей Крючков. Кроме того, благодарность министерства энергетики РФ получили главный специалист Центральной отопительной котельной Андрей Мокеев, руководитель группы зданий и сооружений Пётр Юльский и старший мастер района тепловых сетей № 4 "Предприятия тепловых сетей" Евгений Андрушко.