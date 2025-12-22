Виталий Шабалатов: "50 % навалов мусора связано с коммерческими предприятиями"

В Самарской области половина ситуаций с образованием навалов твердых коммунальных отходов связана с деятельностью коммерческих организаций. Такие данные были озвучены в понедельник, 22 декабря, на оперативном совещании областного правительства.

"Мы разбирали навалы и пришли к выводу, что 50% это неурегулированные отношения с коммерческими предприятиями, которые не имеют своих индивидуальных контейнеров по разным причинам. Где-то его невозможно поставить, где-то просто не заключают договор на вывоз, где-то упустили. Но такие факты есть", — пояснил заместитель председателя правительства Виталий Шабалатов.

Он попросил глав муниципалитетов довести до предпринимателей, чтобы те складировали свои отходы в специально отведенных местах.