По итогам 2025 года в Самарской области благоустроено 244 общественных и дворовых территории в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Общий объём финансирования проекта составил 1,8 млрд рублей, из которых 1,2 млрд — средства федерального бюджета.

Были завершены работы на 129 общественных пространствах и 115 дворовых территориях. Особое внимание было уделено крупным проектам-победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В их числе:

благоустройство центрального городского пляжа в Сызрани;

преображение участка улицы Комсомольской в Чапаевске;

реконструкция улицы Сабирзянова в Отрадном;

обновление центрального парка имени Максима Горького в Октябрьске.

Кроме того, в регионе действует государственная программа "Народный бюджет Самарской области", направленная на поддержку инициатив жителей региона по обустройству общественных пространств и дворовых территорий. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, подводя социально-экономические итоги года, отметил, что в 2025 году на реализацию программы направлено в 2 раза больше бюджетных средств, чем в 2024 году. Поддержано более 280 инициатив граждан во всех муниципальных образованиях региона.

Отметим, что особенностью всех программ по благоустройству является активное участие граждан. Перечень территорий для благоустройства по нацпроекту формируется органами местного самоуправления с учётом мнения жителей. Очерёдность благоустройства дворов определяется по порядку поступления предложений от собственников. Выбор общественных пространств происходит путём общественных обсуждений в малых городах и через рейтинговое голосование — в крупных.

Голосование проводится на федеральной платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. За пять лет активность самарцев значительно выросла: если в 2021 году в голосовании участвовало около 366 тысяч человек, то в 2025 — уже более 464 тысяч.

Проект "Народный бюджет" также предполагает прямое участие жителей. Выдвигать инициативы могут население, общественные советы, территориальное общественное самоуправление, некоммерческие организации, представительный орган муниципального образования или глава муниципального образования. Заявки проходят конкурсный отбор и победители получают финансирование.

В 2026 году в рамках нацпроекта планируется благоустроить 212 территорий: 90 дворов и 122 общественных пространства.

Кроме того, будут реализованы четыре новых проекта-победителя всероссийского конкурса:

в Сызрани появится "Аллея, ведущая к первой ГЭС Поволжья";

в Новокуйбышевске будет обновлён сквер "Голубые ели";

в Чапаевске начнётся благоустройство территории у Дворца культуры имени А. М. Горького (первый этап);

в Октябрьске приступят к созданию "Аллеи мечты" на улице Ленина (первый этап).

Продолжится и реализация проекта "Народный бюджет Самарской области", который позволяет жителям напрямую влиять на преображение своих городов и сёл.