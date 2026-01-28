В мэрии Самары объяснили наличие белого налета на тротуарах

В Самаре для борьбы с гололедом применяют только песок с солью и соль. Об этом в интервью Волга Ньюс рассказал руководитель департамента городского хозяйства и экологии Евгений Владимирский.
"Нет других способов, чтобы на дорогах и тротуарах покрытие было чистым, не скользким. Предлагали применять гранитную крошку, но она не обеспечит нужного результата", — отметил Евгений Владимирский.
По его словам, в текущем сезоне службам благоустройства поручено использовать как можно меньше противогололедных материалов. Ведь соль портит почву, а это негативно влияет на зеленые насаждения, к которым самарцы очень чутко относятся.
"В белом налете на тротуарах нет ничего страшного — просто соль. При -10 градусах и ниже она кристаллизуется. Отсюда и белый налет. Как только теплеет, выпадает снег, соль опять начинает работать и топит его", — пояснил глава департамента.
Также Евгений Владимирский рассказал, как удалось побороть нерациональное использование противогололедных материалов:
"Важен многоступенчатый контроль, который должен осуществляться всеми руководителями, от мэра до бригадира, мастера. Частым было явление, когда на тротуаре просто валялась кучка соли. Говорю подрядчику: "Возьмите ведро, пробейте дно, чтобы как сито было, и проходите по тротуару, равномерно рассыпая соль, а не просто лопатой гору одну выкладывайте". К счастью, стало меньше таких куч".
