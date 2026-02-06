Самарцам сделают перерасчет за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования

Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области сообщило об утверждении Арбитражным судом Самарской области мирового соглашения с ОАО "Самарагаз" по вопросу тарифов на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в жилом доме и внутриквартирного газового оборудования в МКД за период с 1 января 2024 г. по 28 февраля 2025 года.

Согласно тексту соглашения, ОАО "Самарагаз" снизит действовавшие в 2024 г. расценки по разным видам работ на величину от 6% до 80%. Перерасчет потребителям будет произведен в течение 12 месяцев с момента заключения мирового соглашения.

Скорректированные расценки ОАО "Самарагаз" в ближайшее время должно опубликовать на своем официальном сайте. При этом указанное мировое соглашение касается только владельцев газового оборудования, проживающих на территории г. о. Самара и части районов Самарской области, находящихся в зоне обслуживания ОАО "Самарагаз". Расценки ООО "Средневолжская газовая компания" являются предметом другого арбитражного процесса. Мировое соглашение между УФАС по Самарской области и ООО "СВГК" о согласованных ценах на ТО ВД (К)ГО на 2024 г. в настоящее время пока еще не утверждено судом.

Напомним, что рост расценок газораспределительных организаций с начала 2024 г. вызвал вопросы УФАС не только в Самарской области, но и в целом ряде российских регионов. В частности, антимонопольное ведомство предъявляло претензии по размерам прайсов на работы по техническому обслуживанию газового оборудования в адрес соседних ПАО "Газпром газораспределение Саратовская область", ООО "Газпром газораспределение Оренбург" и ООО "Газпром газораспределение Ульяновск". Расценки ООО "Газпром газораспределение Самара", возглавлявшегося в тот момент будущим председателем правительства Самарской области Михаилом Смирновым, Самарский УФАС называл не только экономически необоснованными, но и самыми высокими в регионе, констатируя, что они выше по ряду работ, чем аналогичные расценки ООО "СВГК" и ОАО "Самарагаз".

В сообщении УФАС Самарской области указано, что с 1 марта 2026 г. вводится государственное регулирование цен на ТО газового оборудования. Таким образом, расценки на эти виды работ будут устанавливаться в ближайшем буду