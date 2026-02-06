Самарцам сделают перерасчет за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования

Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области сообщило об утверждении Арбитражным судом Самарской области мирового соглашения с ОАО "Самарагаз" по вопросу тарифов на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в жилом доме и внутриквартирного газового оборудования в МКД за период с 1 января 2024 г. по 28 февраля 2025 года.
Согласно тексту соглашения, ОАО "Самарагаз" снизит действовавшие в 2024 г. расценки по разным видам работ на величину от 6% до 80%. Перерасчет потребителям будет произведен в течение 12 месяцев с момента заключения мирового соглашения.
Скорректированные расценки ОАО "Самарагаз" в ближайшее время должно опубликовать на своем официальном сайте. При этом указанное мировое соглашение касается только владельцев газового оборудования, проживающих на территории г. о. Самара и части районов Самарской области, находящихся в зоне обслуживания ОАО "Самарагаз". Расценки ООО "Средневолжская газовая компания" являются предметом другого арбитражного процесса. Мировое соглашение между УФАС по Самарской области и ООО "СВГК" о согласованных ценах на ТО ВД (К)ГО на 2024 г. в настоящее время пока еще не утверждено судом.
Напомним, что рост расценок газораспределительных организаций с начала 2024 г. вызвал вопросы УФАС не только в Самарской области, но и в целом ряде российских регионов. В частности, антимонопольное ведомство предъявляло претензии по размерам прайсов на работы по техническому обслуживанию газового оборудования в адрес соседних ПАО "Газпром газораспределение Саратовская область", ООО "Газпром газораспределение Оренбург" и ООО "Газпром газораспределение Ульяновск". Расценки ООО "Газпром газораспределение Самара", возглавлявшегося в тот момент будущим председателем правительства Самарской области Михаилом Смирновым, Самарский УФАС называл не только экономически необоснованными, но и самыми высокими в регионе, констатируя, что они выше по ряду работ, чем аналогичные расценки ООО "СВГК" и ОАО "Самарагаз".
В сообщении УФАС Самарской области указано, что с 1 марта 2026 г. вводится государственное регулирование цен на ТО газового оборудования. Таким образом, расценки на эти виды работ будут устанавливаться в ближайшем буду
Последние комментарии
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?