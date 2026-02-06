"Глобал Вижн" показал как будет выглядеть новый детский сад в "Амграде"

В Куйбышевском районе Самары началось строительство детского сада на 330 мест в макрорайоне "Амград". Объект возводится вблизи дома № 13 по Южному шоссе. Завершение работ запланировано на 2027 год.
Трёхэтажное здание площадью около 13 тыс. кв. м станет частью формируемой социальной инфраструктуры района. В настоящее время на строительной площадке ведутся подготовительные работы и монтаж ограждений.
Проект реализуется при софинансировании холдинга "Глобал Вижн", который является застройщиком макрорайона "Амград". Компания предоставила земельный участок под строительство, а также передала администрации города проектную документацию. В апреле 2024 года между застройщиком и правительством Самарской области было подписано соглашение о софинансировании расходов на строительство объекта. Объём участия холдинга составил 170 млн рублей.
В здании детского сада предусмотрены групповые помещения с игровыми и спальными зонами, собственный пищеблок, музыкальный и физкультурный залы, учебные и методические кабинеты. Территорию вокруг объекта планируется благоустроить и озеленить, оборудовать площадками для прогулок и занятий на свежем воздухе. Для обеспечения безопасности предусмотрены системы внутреннего и наружного видеонаблюдения.
Президент холдинга "Глобал Вижн" Геннадий Сурков подчеркнул, что строительство социальных объектов является неотъемлемой частью развития новых районов:
"Для нас принципиально важно, чтобы вместе с жильём формировалась полноценная среда для жизни. Строительство детского сада в "Амграде" — результат последовательной совместной работы с регионом и городом. По мере развития макрорайона и роста числа жителей мы будем продолжать участие в создании социальной инфраструктуры".
Строительство детского сада ведётся в рамках муниципальных и региональных программ развития социальной инфраструктуры с привлечением средств федерального, областного и местного бюджетов, в том числе в рамках национального проекта "Семья".
Последние комментарии
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет