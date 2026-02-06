16+
Строительство Строительство и недвижимость

"Глобал Вижн" показал как будет выглядеть новый детский сад в "Амграде"

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Куйбышевском районе Самары началось строительство детского сада на 330 мест в макрорайоне "Амград". Объект возводится вблизи дома № 13 по Южному шоссе. Завершение работ запланировано на 2027 год.

Фото: предоставлено пресс-службой "Глобал Вижн"

Трёхэтажное здание площадью около 13 тыс. кв. м станет частью формируемой социальной инфраструктуры района. В настоящее время на строительной площадке ведутся подготовительные работы и монтаж ограждений.

Проект реализуется при софинансировании холдинга "Глобал Вижн", который является застройщиком макрорайона "Амград". Компания предоставила земельный участок под строительство, а также передала администрации города проектную документацию. В апреле 2024 года между застройщиком и правительством Самарской области было подписано соглашение о софинансировании расходов на строительство объекта. Объём участия холдинга составил 170 млн рублей.

В здании детского сада предусмотрены групповые помещения с игровыми и спальными зонами, собственный пищеблок, музыкальный и физкультурный залы, учебные и методические кабинеты. Территорию вокруг объекта планируется благоустроить и озеленить, оборудовать площадками для прогулок и занятий на свежем воздухе. Для обеспечения безопасности предусмотрены системы внутреннего и наружного видеонаблюдения.

Президент холдинга "Глобал Вижн" Геннадий Сурков подчеркнул, что строительство социальных объектов является неотъемлемой частью развития новых районов:

"Для нас принципиально важно, чтобы вместе с жильём формировалась полноценная среда для жизни. Строительство детского сада в "Амграде" — результат последовательной совместной работы с регионом и городом. По мере развития макрорайона и роста числа жителей мы будем продолжать участие в создании социальной инфраструктуры".

Строительство детского сада ведётся в рамках муниципальных и региональных программ развития социальной инфраструктуры с привлечением средств федерального, областного и местного бюджетов, в том числе в рамках национального проекта "Семья".

