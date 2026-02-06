Лизинг грузовых автомобилей FORLAND с субсидией до 450 тыс. рублей в CARCADE

Лизинговая компания CARCADE (группа Газпромбанк Лизинг) совместно с АО "МБ РУС" возобновляют специальную программу финансирования грузовых автомобилей FORLAND. Предложение действует на договоры, заключенные до 31 декабря 2026 года.

В рамках партнёрской программы клиенты CARCADE смогут приобрести популярные модели грузовых автомобилей марки FORLAND и ТС на базе шасси FORLAND. Скидка будет учтена в счёт аванса в рамках лизингового договора — т. е. клиент после согласования сделки оплачивает первый платёж уже за минусом суммы предоставленной субсидии. Размер выгоды зависит от модели и категории транспортного средства. Так, при оформлении в лизинг FORLAND 3, скидка составит 245 тыс. рублей, на FORLAND 8 распространяется выгода в размере 400 тыс. рублей, а FORLAND 12 доступен с субсидией 450 тыс. рублей. Предложение действует только на новые ТС в наличии. Подробности предложения уточняйте у финансовых консультантов CARCADE.

Программа финансирования от CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 5%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок до 60 месяцев и доступна для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев. Помимо скидок, клиенты могут воспользоваться дополнительными услугами CARCADE, такими как регистрация ТС в Гостехнадзоре, программа круглосуточной автопомощи на дороге, коммерческая телематика, продлённая гарантия.

Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключённым к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Для получения коммерческого предложения и за подбором автомобиля обращайтесь к персональному менеджеру, оставляйте заявку на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.