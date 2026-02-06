16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Лизинг грузовых автомобилей FORLAND с субсидией до 450 тыс. рублей в CARCADE ВТБ выяснил, кто чаще становится жертвой мошенников ВТБ: в январе выдачи автокредитов в России выросли более чем на 14% Сбер: жители Самары смогут направлять обращения в управляющие компании онлайн Сбер рассказал о самых необычных залогах в обеспечение кредитов в 2025 году

Финансы Экономика и бизнес

Лизинг грузовых автомобилей FORLAND с субсидией до 450 тыс. рублей в CARCADE

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Лизинговая компания CARCADE (группа Газпромбанк Лизинг) совместно с АО "МБ РУС" возобновляют специальную программу финансирования грузовых автомобилей FORLAND. Предложение действует на договоры, заключенные до 31 декабря 2026 года.

В рамках партнёрской программы клиенты CARCADE смогут приобрести популярные модели грузовых автомобилей марки FORLAND и ТС на базе шасси FORLAND. Скидка будет учтена в счёт аванса в рамках лизингового договора — т. е. клиент после согласования сделки оплачивает первый платёж уже за минусом суммы предоставленной субсидии. Размер выгоды зависит от модели и категории транспортного средства. Так, при оформлении в лизинг FORLAND 3, скидка составит 245 тыс. рублей, на FORLAND 8 распространяется выгода в размере 400 тыс. рублей, а FORLAND 12 доступен с субсидией 450 тыс. рублей. Предложение действует только на новые ТС в наличии. Подробности предложения уточняйте у финансовых консультантов CARCADE.

Программа финансирования от CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 5%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок до 60 месяцев и доступна для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев. Помимо скидок, клиенты могут воспользоваться дополнительными услугами CARCADE, такими как регистрация ТС в Гостехнадзоре, программа круглосуточной автопомощи на дороге, коммерческая телематика, продлённая гарантия.

Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключённым к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Для получения коммерческого предложения и за подбором автомобиля обращайтесь к персональному менеджеру, оставляйте заявку на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5y1CVBP

ИНН 3905019765

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Кристина Васильева 09 ноября 2024 10:41 Без карманных денег никак: эксперт обозначила основные принципы управления финансами для детей и подростков

Интересно будет узнать, как изменилось отношение к отслеживанию финансов в бизнесе. Потому что тоже наблюдаю тенденцию роста заинтересованности в системах управления финансами. Плюс появляются новые сервисы на рынке: аспро финансы, adesk

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1