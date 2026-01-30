CARCADE предлагает седан BAIC U5 Plus в лизинг со скидкой 480 тыс. рублей

Компания CARCADE (группа Газпромбанк Лизинг) объявляет о запуске партнёрской программы субсидирования автомобилей BAIC. Предложение действует на договоры, заключенные до конца 2026 года.

Согласно условиям партнёрской программы, клиенты CARCADE смогут приобрести седан BAIC U5 Plus 2025 года выпуска в комплектациях 1.5 CVT Luxury и 1.5 CVT Honor. При формировании графика лизинговых платежей субсидия в размере 480 тыс. рублей будет учитываться в авансе, уменьшая сумму первого платежа от лизингополучателя.

BAIC U5 Plus — это современный компактный седан, который сочетает стильный дизайн, передовые технологии и высокую экономичность. Модель отличается просторным и комфортным салоном, продуманной эргономикой и богатым набором опций, предназначенных для удобства водителя и пассажиров. На российском рынке седан представлен в двух вариантах комплектаций — Luxury и Honor, каждая из которых предлагает разнообразные опции для максимального комфорта и безопасности.

Программа финансирования от CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 5%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок до 60 месяцев, и доступна для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев. Кроме того, автомобили BAIC доступны в рамках онлайн-лизинга CARCADE с получением предварительного одобрения всего за 5 минут и полностью электронным документооборотом через систему Контур.Диадок. Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к ЭДО, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо.

Подробности условий и наличие автомобилей в салонах вашего города уточняйте у финансовых консультантов CARCADE. Коммерческое предложение запрашивайте на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.