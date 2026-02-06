16+
На выборы в Госдуму от Самарской области может пойти олимпийский чемпион Олег Саитов

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов стал одним из согласованных кандидатов, которые должны пройти в Государственную думу на выборах осенью 2026 года. Об этом Волга Ньюс рассказали несколько источников.

Фото: Александра Белова

По словам собеседников, достигнуты предварительные договоренности, что Саитов будет баллотироваться от "Единой России". Будет ли он выдвигаться по одному из одномандатных округов или пойдет по партийному списку, пока не решено.

Сам Саитов в разговоре с корреспондентом Волга Ньюс подтвердил, что его кандидатура предварительно согласована, не сообщив других подробностей.

Олег Саитов родился 26 мая 1974 г. в Новокуйбышевске. В 14 лет он стал вторым на юношеском первенстве России. В 16 лет переехал в Жигулевск. В 1992 г. Саитов стал победителем чемпионата Европы среди юниоров в весе до 63,5 кг. Трехкратный чемпион России (1996, 1997, 1999), двукратный олимпийский чемпион (1996, 2000), двукратный чемпион Европы (1998, 2004), чемпион мира (1997).

После большой спортивной карьеры Саитов был министром спорта Сахалинской области, потом депутатом в том же регионе. Много занимается общественной деятельностью. Недавно принимал участие в форуме "Россия — спортивная держава", который проходил в Самарской области. Мы публиковали фото оттуда. 

Ранее стало известно, что еще одним кандидатом в депутаты Госдумы от Самарской области может стать врио замгубернатора Самарской области Александр Фетисов. Он часто занимается гуманитарными миссиями. Например, недавно мы рассказывали об отправке гумпомощи в Белгородскую область.

