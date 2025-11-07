16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Куценко, Губерниев, Шойгу и не только: рассматриваем фото звезд и медийных персон на форуме "Россия - спортивная держава" Минпросвещения РФ и Федерация фиджитал-спорта договорились развивать функционально-цифровой спорт в школах "Россия — спортивная держава": На фитнес-фестивале "Накрути себя" установлен рекорд по самой массовой фитнес-тренировке Руководитель исполкома ОНФ: "70% родителей доплачивают за детские занятия спортом" "Кубок Победы. Волга" собрал героев СВО на фиджитал-арене XIII Международного форума "Россия — спортивная держава" в Самаре

Спорт

Куценко, Губерниев, Шойгу и не только: рассматриваем фото звезд и медийных персон на форуме "Россия - спортивная держава"

САМАРА. ВОЛГА НЬЮС
Авторы:
Читали: 131
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Такого количества знаменитостей, так или иначе связанных со спортом, Самара не видела давно. На форум "Россия - спортивная держава", который проходил в столице региона 5-6 ноября, съехались актеры, топовые спортивные функционеры и ставшие уже легендарными спортсмены. Публикуем фото известных персон. Кто-то участвовал в деловой программе форума, кто-то - в работе выставочного пространства.

Ксения Шойгу 

Автор фото: Игорь Родин / Росконгресс

Ксения Шойгу - младшая дочь бывшего главы МЧС России и министра обороны страны, а ныне секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу. 

Ксения Шойгу - президент Федерации триатлона России, руководитель проекта "Лига героев", организатор проекта "Гонка героев". С ее подачи в Кронштадте был реализован проект военно-исторического кластера "Остров фортов". 

Мария Киселева

Автор фото: Игорь Родин / Росконгресс

Мария Киселева - уроженка Куйбышева. У нее богатое спортивное прошлое. Мария является трехкратной олимпийской чемпионкой (вместе с Ольгой Брусникиной), трехкратной чемпионкой мира, девятикратной чемпионкой Европы, многократной обладательницей Кубков мира и Европы, победительницей "Игр доброй воли" 1998 года, многократной чемпионкой России.

Многие помнят шоу "Слабое звено",  выпуски которого выходили в 2001-2008 годах. Передачу вела Мария Киселева. 

Сейчас спортсменка  - депутат Московской городской думы.

Ирина Роднина

Автор фото: Игорь Родин / Росконгресс

 

Ирина Роднина - легендарная советская фигуристка, ставшая известной в парном катании. Она - трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, одиннадцатикратная чемпионка Европы и шестикратная чемпионка СССР. 
После завершения спортивной карьеры Роднина занимается общественной деятельностью и политикой. Является депутатом Государственной думы V-VII созывов от партии "Единая Россия", член Высшего совета партии "Единая Россия".
Тагир Хайбулаев 
Автор фото: Александра Белова

Тагир Хайбулаев - олимпийский чемпион 2012 года, чемпион мира 2011 года и чемпион Европы 2009 года, заслуженный мастер спорта России. Победитель Кубка Мира и обладатель Гран-при в Абу-Даби в 2009 году. 

Родился он в Дагестане, но в 1995 году семья переехала в Самару, где и произошло его становление как спортсмена. 

Сегодня Тагир Хайбулаев занимается общественной работой, развивает детско-юношеское дзюдо и проводит в Санкт-Петербурге собственный турнир - Кубок Тагира Хайбулаева, которому присвоен статус международных соревнований.

Алексей Ягудин

Автор фото: Александра Белова

Алексей Ягудин - известный российский фигурист-одиночник. В его послужном списке победа на Олимпийских играх. Также он является четырехкратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы, двукратным победителем финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратным чемпионом мира среди профессионалов и чемпион мира среди юниоров.

Алексей введен в Зал славы мирового фигурного катания.

Олег Саитов

Автор фото: Александра Белова

Олег Саитов - уроженец Новокуйбышевска. Олег стал первым в истории российского бокса атлетом, который выиграл и чемпионат мира, и Олимпиаду (дважды). Также он первый российский боксер, выигравший все титулы в любительском боксе. Олег, кроме того, - трехкратный чемпион России, двукратный чемпион Европы, обладатель Кубка Вэла Паркера. 

Кубок Вэла Паркера - приз, который вручается самому техничному боксеру Олимпийских игр. Награда присуждается независимо от занятого боксером места. 

Сейчас Олег Саитов занимается общественной деятельностью и политикой.

 Александр Карелин

Автор фото: Александра Белова

Александр Карелин навсегда вписал свое имя в историю мирового спорта как выдающийся представитель греко-римской борьбы. Александр трижды выигрывал Олимпийские игры, девять раз - чемпионат мира, 12 раз - чемпионат Европы, 13 раз - чемпионат СССР, СНГ и России. В 1989 году он стал обладателем Кубка "Абсолютный чемпион мира". Четырежды Александра наградили "Золотым поясом" как лучшего борца планеты. 

Дмитрий Губерниев

Автор фото: Александра Белова

Дмитрий Губерниев - российский телеведущий, спортивный комментатор и журналист. На форуме "Россия - спортивная держава" в Самаре Дмитрий модерировал несколько дискуссий, а также вел пленарное заседание форума, в котором принял участие президент России Владимир Путин. 

Гоша Куценко 

Автор фото: Александра Белова

Гоша Куценко - один из самых востребованных сегодня актеров театра и кино. Многих удивило его присутствие на спортивном форуме. Но выяснилось, что организаторы пригласили его потому, что в юности он занимался вольной борьбой и имеет первый юношеский разряд. И однажды даже сломал ногу своему сопернику.

Позднее интересы молодого борца изменились в пользу творчества. Но он до сих пор с благодарностью вспоминает свое спортивное прошлое: вольная борьба научила его терпению, настойчивости и сформировала характер. 

Андрей Аршавин

Автор фото: Александра Белова

Андрей Аршавин завершил карьеру игрока в 2018 году, но по-прежнему является одним из самых медийных российских футболистов.

Большинство его достижений в футболе связаны с командой "Зенит" из Санкт-Петербурга. В составе этого клуба он выиграл полный комплект медалей чемпионата России, Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. Играл в лондонском "Арсенале" и казахском "Кайрате".

Сейчас работает в "Зените" на должности заместителя генерального директора по спортивному развитию. Также регулярно появляется в эфире телеканала "Матч ТВ" в качестве эксперта и аналитика.

Еще материалы по теме форума "Россия - спортивная держава":  

Гид потребителя

Последние комментарии

Old Cat 11 сентября 2025 10:43 Мистер Вселенная Сергей Огородников стал директором клуба Кошелев GYM

Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

Фото на сайте

Мостовой, Аршавин и Ко: именитые футболисты сыграли с самарскими школьниками на форуме "Россия - спортивная держава"

Мостовой, Аршавин и Ко: именитые футболисты сыграли с самарскими школьниками на форуме "Россия - спортивная держава"

Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев осмотрели выставочное пространство форума "Россия - спортивная держава"

Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев осмотрели выставочное пространство форума "Россия - спортивная держава"

Стенд Самарской области на форуме "Россия-спортивная держава"

Стенд Самарской области на форуме "Россия-спортивная держава"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30