Куценко, Губерниев, Шойгу и не только: рассматриваем фото звезд и медийных персон на форуме "Россия - спортивная держава"

Такого количества знаменитостей, так или иначе связанных со спортом, Самара не видела давно. На форум "Россия - спортивная держава", который проходил в столице региона 5-6 ноября, съехались актеры, топовые спортивные функционеры и ставшие уже легендарными спортсмены. Публикуем фото известных персон. Кто-то участвовал в деловой программе форума, кто-то - в работе выставочного пространства.
Ксения Шойгу
Ксения Шойгу - младшая дочь бывшего главы МЧС России и министра обороны страны, а ныне секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу.
Ксения Шойгу - президент Федерации триатлона России, руководитель проекта "Лига героев", организатор проекта "Гонка героев". С ее подачи в Кронштадте был реализован проект военно-исторического кластера "Остров фортов".
Мария Киселева
Мария Киселева - уроженка Куйбышева. У нее богатое спортивное прошлое. Мария является трехкратной олимпийской чемпионкой (вместе с Ольгой Брусникиной), трехкратной чемпионкой мира, девятикратной чемпионкой Европы, многократной обладательницей Кубков мира и Европы, победительницей "Игр доброй воли" 1998 года, многократной чемпионкой России.
Многие помнят шоу "Слабое звено", выпуски которого выходили в 2001-2008 годах. Передачу вела Мария Киселева.
Сейчас спортсменка - депутат Московской городской думы.
Ирина Роднина
Тагир Хайбулаев - олимпийский чемпион 2012 года, чемпион мира 2011 года и чемпион Европы 2009 года, заслуженный мастер спорта России. Победитель Кубка Мира и обладатель Гран-при в Абу-Даби в 2009 году.
Родился он в Дагестане, но в 1995 году семья переехала в Самару, где и произошло его становление как спортсмена.
Сегодня Тагир Хайбулаев занимается общественной работой, развивает детско-юношеское дзюдо и проводит в Санкт-Петербурге собственный турнир - Кубок Тагира Хайбулаева, которому присвоен статус международных соревнований.
Алексей Ягудин
Алексей Ягудин - известный российский фигурист-одиночник. В его послужном списке победа на Олимпийских играх. Также он является четырехкратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы, двукратным победителем финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратным чемпионом мира среди профессионалов и чемпион мира среди юниоров.
Алексей введен в Зал славы мирового фигурного катания.
Олег Саитов
Олег Саитов - уроженец Новокуйбышевска. Олег стал первым в истории российского бокса атлетом, который выиграл и чемпионат мира, и Олимпиаду (дважды). Также он первый российский боксер, выигравший все титулы в любительском боксе. Олег, кроме того, - трехкратный чемпион России, двукратный чемпион Европы, обладатель Кубка Вэла Паркера.
Сейчас Олег Саитов занимается общественной деятельностью и политикой.
Александр Карелин
Александр Карелин навсегда вписал свое имя в историю мирового спорта как выдающийся представитель греко-римской борьбы. Александр трижды выигрывал Олимпийские игры, девять раз - чемпионат мира, 12 раз - чемпионат Европы, 13 раз - чемпионат СССР, СНГ и России. В 1989 году он стал обладателем Кубка "Абсолютный чемпион мира". Четырежды Александра наградили "Золотым поясом" как лучшего борца планеты.
Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев - российский телеведущий, спортивный комментатор и журналист. На форуме "Россия - спортивная держава" в Самаре Дмитрий модерировал несколько дискуссий, а также вел пленарное заседание форума, в котором принял участие президент России Владимир Путин.
Гоша Куценко
Гоша Куценко - один из самых востребованных сегодня актеров театра и кино. Многих удивило его присутствие на спортивном форуме. Но выяснилось, что организаторы пригласили его потому, что в юности он занимался вольной борьбой и имеет первый юношеский разряд. И однажды даже сломал ногу своему сопернику.
Позднее интересы молодого борца изменились в пользу творчества. Но он до сих пор с благодарностью вспоминает свое спортивное прошлое: вольная борьба научила его терпению, настойчивости и сформировала характер.
Андрей Аршавин
Андрей Аршавин завершил карьеру игрока в 2018 году, но по-прежнему является одним из самых медийных российских футболистов.
Большинство его достижений в футболе связаны с командой "Зенит" из Санкт-Петербурга. В составе этого клуба он выиграл полный комплект медалей чемпионата России, Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. Играл в лондонском "Арсенале" и казахском "Кайрате".
Сейчас работает в "Зените" на должности заместителя генерального директора по спортивному развитию. Также регулярно появляется в эфире телеканала "Матч ТВ" в качестве эксперта и аналитика.
Кубок Вэла Паркера - приз, который вручается самому техничному боксеру Олимпийских игр. Награда присуждается независимо от занятого боксером места.