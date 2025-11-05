16+
Спорт

"Отмены не будет": министр спорта РФ на самарском спортивном форуме высказался о будущем FanID

САМАРА. ВОЛГА НЬЮС
У Минспорта России нет планов по отмене паспорта болельщика FanID. Об этом глава ведомства Михаил Дегтярев сообщил в среду, 5 ноября, на полях международного форума "Россия-спортивная держава", который проходит в Самаре.

Фото: Сергей Отрошко / Росконгресс

"Никакой отмены FanID не будет. Решение принято в целях безопасности. И оно будет только укрепляться и расширяться на новые матчи, стадионы, чемпионаты и кубки. Другого не будет, поэтому можно дискуссию оставить. Все больше любителей футбола у нас оформляют карты болельщика. На сегодня их выдано более трех миллионов", — пояснил по видеосвязи во время обсуждения стратегии Российской футбольной премьер-лиги Михаил Дегтярев.

Он также добавил, что у него на смартфоне тоже есть приложение болельщика. По словам министра, оформить FanID сегодня очень просто и быстро, например, в МФЦ это занимает примерно две минуты.   

Fan ID (карта болельщика) — это электронный документ, удостоверяющий личность, с фотографией, фамилией и именем её обладателя для посещения футбольных матчей. Карта позволяет покупать билеты и абонементы на матчи, передавать билеты другим людям, у которых тоже есть Fan ID, и проходить на территорию стадиона. С 1 декабря 2022 года Fan ID требуется на всех стадионах клубов Российской премьер-лиги.

 

