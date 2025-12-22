Эдуард Занковец: "Игра сломалась на удалениях"

После поражения от "Норильска" (3:4 в овертайме) главный тренер ЦСК ВВС Эдуард Занковец подвел итоги встречи, а также рассказал, ждать ли новичков в самарском коллективе в ближайшее время.

"Соперника с победой. К сожалению, проиграли сами себе. Недисциплинированная игра, много удалений. Третий период мы начали хорошо, играли здорово до пятиминутного удаления. Вроде бы лучший период в нашем исполнении превратился в период, который соперник выиграл. Спад ли это? Мы проиграли один матч, причем в овертайме, поэтому ни о каком спаде речи не идет. Сегодня игра сломалась на удалениях", — прокомментировал тренер самарцев.

Кроме этого, Эдуард Занковец сказал, что в ближайшее время в команде могут появится новички: "Да, это вполне возможно, но и те ребята, которые находятся в команде — они ждут своего шанса войти в состав. У нас есть довольно-таки длинная скамейка, поэтому здесь все нормально".