"Ладья" обыграла "Молот" и во втором выездном матче

В четверг, 16 января, "Ладья" обыграла "Молот" в повторном матче, сообщает пресс-служба автозаводцев. Встреча команд прошла в Перми.
В первом периоде, пропустив на четвертой минуте от Даниила Стефанова, "Ладья" после точных бросков Михаила Ворфоломеева, Матвея Умеренкова и Владислава Федорова создала себе преимущество в две шайбы. Но до сирены на перерыв Данил Спиридонов в большинстве сократил счет.
На 26-й минуте Федоров оформил дубль. Эта шайба стала заключительной в матче. "Ладья" одержала 11-ю победу подряд.
Напомним, в первой встрече тольяттинцы обыграли "Молот" со счетом 2:1.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!