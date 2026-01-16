"Ладья" обыграла "Молот" и во втором выездном матче

В четверг, 16 января, "Ладья" обыграла "Молот" в повторном матче, сообщает пресс-служба автозаводцев. Встреча команд прошла в Перми.

В первом периоде, пропустив на четвертой минуте от Даниила Стефанова, "Ладья" после точных бросков Михаила Ворфоломеева, Матвея Умеренкова и Владислава Федорова создала себе преимущество в две шайбы. Но до сирены на перерыв Данил Спиридонов в большинстве сократил счет.

На 26-й минуте Федоров оформил дубль. Эта шайба стала заключительной в матче. "Ладья" одержала 11-ю победу подряд.

Напомним, в первой встрече тольяттинцы обыграли "Молот" со счетом 2:1.