Волейбольная "Нова" обыграла "Газпром"

В воскресенье, 14 декабря, в матче чемпионата России по волейболу среди команд Суперлиги "Нова" обыграла "Газпром-Югру" со счетом 0:3 (18:25, 23:25, 20:25), сообщает пресс-служба новокуйбышевского клуба. Встреча команд прошла в Сургуте.