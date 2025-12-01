16+
Диана Шнайдер обыграла Веронику Кудерметову на выставочном турнире в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Уроженка Жигулевска Диана Шнайдер ("Львы") обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову ("Сфинксы") в рамках выставочного турнира "Трофеи Северной Пальмиры".

Встреча завершилась со счетом 4:4, 3:3, 4:3 (11:10). Общий счет — 86:80 в пользу команды "Сфинксов", сообщает championat.com.

"Трофеи Северной Пальмиры" — уникальный международный командный теннисный турнир, в котором каждая команда состоит из действующих игроков ATP, WTA и легенд спорта. Турнир основан в 2022 году, его принимает Санкт-Петербург.

Выставочный турнир "Трофеи Северной Пальмиры" проходит в Санкт-Петербурге с 29 до 30 ноября. Участие в этом сезоне принимают Даниил Медведев, Диана Шнайдер, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Александр Бублик, Таллон Грикспор и Юлия Путинцева.

