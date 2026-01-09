Волейбольная "Нова" обыграла "Факел-Ямал"

В четверг, 8 января, в матче 17 тура мужской волейбольной Суперлиги "Нова" сыграла против Факела-Ямал" из Нового Уренгоя. Игра прошла во дворце спорта "МТЛ Арена" в Самаре. Итоговый счет составил 3:2 в пользу новокуйбышевской команды.

Волжане на правах хозяев площадки захватили инициативу с первых мячей. Эйс Падо позволил "Нове" повести — 4:0. Шкулявичус справился против тройного блока, Капранов ошибся в атаке — 10:6. Середина партии прошла без брейков — 16:12. На подачах Маа гости смогли нивелировать отставание — 16:16. У "Новы" эйсом ответил Савин. Предчувствуя спад после удачного отрезка, штаб "Факела" взял тайм-аут. Не помогло. Хозяева площадки смогли вернуть преимущество — 20:17. В концовке расклад сил не изменился — 25:21.

Вторая партия началась с мощных подач Маа. Игроки "Новы" не справились с приемом, счет стремительно вырос до — 7:1. Провальное начало деморализовало волжан. Борьбы не получилось. Достаточно быстро "Факел" сравнял счет по партиям — 25:12.

В третьем сете "Нова" взяла себя в руки, забыв о предыдущем провале — 7:3. И вновь подачи связующего новоуренгойцев стали главным фактором в погоне "Факела". Очередной эйс Маа обозначил на табло равенство счета — 11:11. В других расстановках волжане действовали более уверено и смогли к концовке партии вернуть свое преимущество — 19:16. Впрочем, мощная серийная серия подач Маа повлияла на исход и этой партии. При счете — 21:21 американец подал на вылет и обеспечил преимущество свой команды во втором сете — 25:22.

В начале четвертой партии в роли догоняющих уже оказались волжане — 1:5. Преимущество гостей продержалось не долго. Не имея право на ошибку "Нова", сначала догнала соперника — 10:10, а после результативного блока Съемщикова организовала рывок вперед — 14:11. В очередной раз давление Маа на подачах позволило "Факелу" пресечь преимущество соперника — 14:14. Команды вышли на равную концовку — 21:21, в которой хладнокровней оказались волжане — 25:22, переведя матч на тай-брейк.

В укороченной партии все решилось в концовке. Команды долгое время шли рядом — 3:3, 7:7, 13:13. Подачи Шкулявичуса хотя не были суперсложными, но позиционно сужали простор для атаки главного забивающего новоуренгойцев Романо, чем блестяще и воспользовался Савин. Доигровщик "Новы" дважды подряд заблокировал атакующие удары диагонального гостей, принеся важную победу волжанам — 15:13 и 3:2 по партиям.

"Первый сет достаточно хорошо играли. Во втором сете на столько поверили в свои силы, а оказалось, что нет — нужно играть от начала до конца. Соперник не простой, начал хорошо подавать, в защите играть хорошо. А мы уже не могли ничего противопоставить. В третьем сете упустили свое преимущество. Был отрыв, но в концовке не смогли забить нужные мячи после защиты. В четвертой партии вернулись, более качественно сыграли в концовке. В пятом сете одинаковая игра. В конце поставили два хороших блока и победили", прокомментировал главный тренер "Новы" Олег Миканович.