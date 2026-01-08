Диана Шнайдер уступила Мэдисон Киз в третьем круге турнира в Брисбене

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер уступила американке Мэдисон Киз в третьем круге турнира категории WTA-500 в австралийском Брисбене, сообщает championat.com. Встреча продлилась 2 часа 59 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 6:7 (4:7).

По ходу матча Шнайдер подала навылет один раз, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. Киз сделала девять эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.