Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира в Аделаиде

В ночь с 14 на 15 января на хардовом турнире категории WTA-500 в австралийской Аделаиде завершился четвертьфинальный матч между уроженкой Жигулевска Дианой Шнайдер и Эммой Наварро из США. Встреча закончилась победой Шнайдер в двух сетах - 6:3, 6:3, пишет championat.com.

Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. Шнайдер четырежды подала навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. Наварро не выполнила ни одного эйса при пяти двойных ошибках и выиграла один брейк-пойнт из четырех заработанных за матч.

В полуфинале турнира WTA-500 в Аделаиде Диана Шнайдер сыграет с победительницей матча между восьмой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой (третий посев) и 32-й в мировом рейтинге Майей Джойнт из Австралии.