16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Диана Шнайдер в напряженной борьбе уступила американке Алисии Паркс в Дохе Анастасия Павлюченкова выбыла в первом круге турнира в Дохе В Самаре прошли Всероссийские соревнования по конькобежному спорту Хоккеисты ЦСК ВВС обыграли "Торос" — 2:4 Гандбольная "Лада" уступила "Звезде" - 22:31

Спорт

ГигаЧат — персональный олимпийский гид для желающих узнать о спорте больше

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ГигаЧат поможет разобраться зрителям в тонкостях олимпийских видов спорта, а также ближе познакомиться с историей Олимпиад. Нейросеть Сбера стала спонсором трансляций XXV Зимних Олимпийских игр 2026 года в онлайн-кинотеатре Okko.

С 6 по 22 февраля ГигаЧат из "Олимпийской студии" стримингового сервиса поделится со зрителями любопытными и малоизвестными фактами Олимпиад, сыграет с ними в викторину и даже поделится прогнозами выступления наших спортсменов.

Владислав Крейнин, старший вице-президент-директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка:

"ГигаЧат в роли соведущего и комментатора — это интересный шаг в развитии навыков нашей нейросети. Искусственный интеллект Сбера довольно быстро прогрессирует как эксперт, который ведёт реальный, живой диалог на повседневные темы. Наша модель становится приятным собеседником как для болельщиков, так и спортивных обозревателей в студии, усиливая трансляцию глубиной аналитики и вариативностью данных. Мы создаем будущее, где технологии служат проводником между зрителем и захватывающей драматургией спорта".

Узнать больше об Олимпиаде и спортсменах можно на сайте ГигаЧат, где появилось тематическое обновление о зимних видах спорта с умной подборкой тем. Кроме этого в ГигаЧат появился раздел для создания персональных подкастов о зимней Олимпиаде.

Нейросеть воплотит запрос пользователя в персональную лекцию, из которой, например, пользователь узнает об истории хоккея в Советском Союзе или сколько камней достаточно собрать "в доме" для победы в кёрлинге, разобраться в сложности элементов фигурного катания или выяснить, как лыжники готовятся к зимним соревнованиям летом.

Следить за Олимпийскими играми в Оkko можно быстро и безопасно авторизовавшись по Сбер ID в приложении онлайн-сервиса, который стал эксклюзивным официальным вещателем Олимпийских игр на национальном рынке, собрав на одной платформе все соревнования, церемонии и дополнительный контент.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:52 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.

Мария Иванова 14 января 2026 09:16 В Тольятти открыли новый ФОК "Метеор"

Хотела оставить свое мнение о комплексе. Действительно, очень достойное заведение, хожу больше полугода в бассейн и на аквааэробику, всё очень нравится. Помещение чистое, ухоженное и вода очень комфортная для плавания. Искренне советую)

Old Cat 11 сентября 2025 10:43 Мистер Вселенная Сергей Огородников стал директором клуба Кошелев GYM

Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

Фото на сайте

Финал кубка губернатора по киберспорту

Финал кубка губернатора по киберспорту

Мостовой, Аршавин и Ко: именитые футболисты сыграли с самарскими школьниками на форуме "Россия - спортивная держава"

Мостовой, Аршавин и Ко: именитые футболисты сыграли с самарскими школьниками на форуме "Россия - спортивная держава"

Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев осмотрели выставочное пространство форума "Россия - спортивная держава"

Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев осмотрели выставочное пространство форума "Россия - спортивная держава"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1