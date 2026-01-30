Ночная гонка открыла XII лыжный фестиваль "Сокольи горы" в Самаре

29 января стартовал XII Самарский лыжный фестиваль "Сокольи горы". По традиции его открыла ночная гонка — в этом году ее участниками стали более 260 человек, они преодолели дистанции 2,5 км, 6 и 12 км.
"Изначально "Сокольи горы", как и большинство лыжных соревнований, проводились в течение одного дня. Но со временем стало понятно, что этого мало — многие участники приезжают в Самару из других городов. Поэтому теперь этот марафон трансформировался в трехдневный. Ночная гонка проводится в преддверии основных двух стартов, основное ее предназначение — не столько соревнования, сколько атмосферное катание на лыжах по освещенным трассам лыжной базы "Чайка" и возможность для участников познакомиться между собой", — сказал руководитель департамента физической культуры и спорта администрации города Самары Дмитрий Чеканов.
На дистанции 12 км свободным стилем среди женщин первой стала Лидия Рыбина из Самары, преодолевшая это расстояние за 44 минуты 45 секунд, а среди мужчин — Александр Александров из Тольятти, его результат — 30 минут 45 секунд. На призовых местах — Елена Полетаева (Ижевск, 00:44:49), Денис Зайцев (Самара, 00:30:47), Диана Синицина (Самара, 00:46:46) и Александр Миронов (Тольятти, 00:31:59). Дистанцию в 6 км быстрее всех преодолели Ева Порватова (00:18:33) и Иван Павлов (00:15:15).
"Лыжный спорт всегда был одним из популярных в Самаре и Самарской области. Раньше еще была гонка на призы лыжника Александра Ильича Силаева, она тоже проходила в вечернее время, но на стадионе "Металлург". Поэтому "Сокольи горы" — это соревнования с корнями, — рассказал председатель Федерации лыжных гонок Самарской области Леонид Шихарев. — Впереди нас ждет "Лыжня России", Чемпионат и Первенство Самарской области по лыжным гонкам и ряд других соревнований. Всем спортсменам и любителям желаю успешных стартов и побед!"
Завтра, 31 января, лыжный марафон продолжится соревнованиями в свободном стиле на дистанциях 2,5 км, 10, 30 и 50 км. Также завтра состоится инклюзивный старт. В воскресенье, 1 февраля, состоятся старты на 2,5 км, 10 и 30 км в классическом стиле. Перед началом рекомендуется ознакомиться с гидом для участников.
Напомним также, что продолжается регистрация на Всероссийскую массовую лыжную гонку "Лыжня России", которая состоится 14 февраля на лыжной базе спортивной школы "Чайка". В 2026 году подать заявку на участие можно на портале Госуслуг.
