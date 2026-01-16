Самарцы могут зарегистрироваться на "Лыжню России" на Госуслугах

В 2026 г. подать заявку на участие во Всероссийской массовой лыжной гонке "Лыжня России" можно на портале "Госуслуги".

В Самарской области старты в рамках "Лыжни России" пройдут 14 февраля в 18 муниципалитетах: Самара, Жигулевск, Октябрьск, Отрадный, Похвистнево, Сызрань, Тольятти, Безенчукский, Большечерниговский, Борский, Елховский, Исаклинский, Кинель-Черкасский, Клявлинский, Красноармейский, Нефтегорский, Пестравский и Похвистневский районы.

Центральный старт состоится в Самаре на трассах лыжной базы СШ "Чайка".