Массовый спорт Спорт

Самарцы могут зарегистрироваться на "Лыжню России" на Госуслугах

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В 2026 г. подать заявку на участие во Всероссийской массовой лыжной гонке "Лыжня России" можно на портале "Госуслуги".

В Самарской области старты в рамках "Лыжни России" пройдут 14 февраля в 18 муниципалитетах: Самара, Жигулевск, Октябрьск, Отрадный, Похвистнево, Сызрань, Тольятти, Безенчукский, Большечерниговский, Борский, Елховский, Исаклинский, Кинель-Черкасский, Клявлинский,  Красноармейский, Нефтегорский, Пестравский и Похвистневский районы.

Центральный старт состоится в Самаре на трассах лыжной базы СШ "Чайка".

