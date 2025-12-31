16+
Массовый спорт Спорт

Перенесено место старта "Новогоднего забега" в Самаре

САМАРА. 31 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Организаторы забега на 26 км по Самаре изменили место старта.

"Так как после забега обещаний планируется купание в Волге, то старт переносится на 9:00 к Памятнику у Засекина. Все кто приедет своим ходом вещи можно будет оставить в машинах.

1. Этап старт в 9:00 — памятник Засекину (Полевая) — Парк Гагарина
2. Этап старт в 10:00 — 5 верст в Парке Гагарина
3. Этап 10:45 — Парк Гагарина — Струковский Парк — Станкозавод
4. Этап 12:00 — Забег обещаний
5. Этап 12:20 — Струковский парк — памятник Засекину (Полевая)
6. Этап — 13:00 купаемся в Волге!

Стартуем в 9:00 от памятника Засекину", - говорится в сообщении. 

Напомним, 1 января VolgaMan проведет традиционную новогоднюю пробежку.

